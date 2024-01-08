Політика

У плани Байдена не входить звільнення Остіна – Білий дім

8 Січня 2024 19:04
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Президент США Джо Байден не розглядає планів щодо звільнення глави Пентагону Ллойда Остіна, як до того закликає експрезидент Дональд Трамп, через те, що Остін не повідомив одразу Білий дім про свою госпіталізацію.

Такий коментар озвучив у понеділок журналістам координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Немає жодних інших планів крім того, щоби міністр Остін залишався працювати на посаді», – відповів Кірбі на запитання журналістів.

Представник Білого дому також підкреслив, що основний фокус уваги в цій ситуації зосереджений на тому, щоб глава Пентагону отримав належне лікування та одужав. 

У цьому зв’язку Кірбі повідомив, що Ллойд Остін наразі виконує свої обов’язки як міністр оборони з лікарні. 

«Президент з повагою ставиться до того факту, що міністр Остін взяв на себе відповідальність за недостатню прозорість (щодо повідомлення про його госпіталізацію – ред.). Президент також поважає чудову роботу, яку він виконав як міністр оборони, і те, як він справлявся з численними кризами протягом останніх майже трьох років», – зауважив Кірбі.


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