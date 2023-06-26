Суспільство

У Північній операційній зоні завершилось будівництво психологічно-тактичних смуг перешкод — Наєв

26 Червня 2023 08:45
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зсу, тренування

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Північній операційній зоні завершилось будівництво психологічно-тактичних смуг перешкод.

Про це Наєв написав у Фейсбуці.

“У Північній операційній зоні завершено будівництво психологічно-тактичних смуг перешкод. Процес будівництва тривав понад пів року, за цей час створено понад пів сотні подібних баз. Тисячі солдат, які пройшли навчання, нищать ворога на сході та на інших напрямках”, – наголосив Наєв.

Він зазначив, що повертаючись на ротацію, бійці передають бойовий досвід новоприбулим, утворюючи нові штурмові групи для вирішального удару по ворогу. Вишкіл бійців на всіх тренувальних базах в Північній операційні зоні триває постійно в режимі 24/7.


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