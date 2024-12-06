Суспільство

У Південнокитайському морі пройшли спільні навчання США, Філіппін та Японії 
6 Грудня 2024 12:48
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навчання, сша, японія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільні навчання в Південнокитайському морі.

Про це повідомляє Індо-Тихоокеанське командування США (USINDOPACOM).

До маневрів були залучені військова авіація та бойові кораблі союзників, зокрема американський літак P-8A Poseidon, патрульні кораблі Філіппін та есмінець японських морських сил самооборони.

Метою навчань стало покращення оперативної сумісності оборонних тактик, методів і процедур.

“Сполучені Штати, разом зі своїми союзниками та партнерами, підтримують право на свободу судноплавства, польотів та інші законні використання морського і міжнародного повітряного простору, а також на дотримання морських прав згідно з міжнародним правом”, – йдеться у заяві.


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