У Південній Кореї після введення воєнного стану почались заворушення (відео)

Після оголошення воєнного стану на вулицях Сеула з’явилася військова техніка, а коло будівлі парламенту почались заворушення.
Якщо опозиція зможе пройти в парламент і провести процедуру голосування, то за Конституцією положення можуть скасувати. Цьому перешкоджають силовики, які виконують указ президента.
Під час воєнного стану в Південній Кореї:
- заборонено будь-яку політичну діяльність,
- припинено роботу політичних партій,
- заборонені політичні акції,
- усі ЗМІ та видавництва перебувають під контролем держави,
- медпрацівники, які беруть участь у страйку, мають повернутися на роботу протягом 48 годин,
- порушникам воєнного стану загрожує арешт.