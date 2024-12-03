Політика

У Південній Кореї після введення воєнного стану почались заворушення (відео)
3 Грудня 2024 17:37
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корея
Військова техніка на вулицях Сеула / Фото з соцмереж

Після оголошення воєнного стану на вулицях Сеула з’явилася військова техніка, а коло будівлі парламенту почались заворушення.

Якщо опозиція зможе пройти в парламент і провести процедуру голосування, то за Конституцією положення можуть скасувати. Цьому перешкоджають силовики, які виконують указ президента.

Під час воєнного стану в Південній Кореї:

  • заборонено будь-яку політичну діяльність,
  • припинено роботу політичних партій,
  • заборонені політичні акції,
  • усі ЗМІ та видавництва перебувають під контролем держави,
  • медпрацівники, які беруть участь у страйку, мають повернутися на роботу протягом 48 годин,
  • порушникам воєнного стану загрожує арешт.

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