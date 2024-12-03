У Південній Кореї після введення воєнного стану почались заворушення (відео)

Після оголошення воєнного стану на вулицях Сеула з’явилася військова техніка, а коло будівлі парламенту почались заворушення.

Якщо опозиція зможе пройти в парламент і провести процедуру голосування, то за Конституцією положення можуть скасувати. Цьому перешкоджають силовики, які виконують указ президента.

Під час воєнного стану в Південній Кореї: