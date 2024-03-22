Суспільство

У Підмосков’ї невідомі розстріляли людей на концерті: є загиблі

22 Березня 2024 20:09
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москва, загиблі
Пожежа у Крокус Хол / Рос.ЗМІ

Ввечері 22 березня у підмосковному Красногірську сталася стрілянина в концертному залі Crocus City Hall на концерті гурту “Пікнік”.

Про це повідомляють телеграм-канали Baza, Astra, ТАСС, РИА “Новости”.

За попередньою інформацією, 40 людей загинуло, ще 100 поранено.

Очевидці також повідомили про про вибух у будівлі Crocus City Hall.

Над будинком видно клуби чорного диму.

За даними “РИА Новости”, стріляло, як мінімум, троє людей у камуфляжі.

Кореспондент “РИА Новости”, який був на місці подій, розповів, що у партер Crocus City Hall увірвалися люди у камуфляжі, як мінімум троє, відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Точно є поранені.

Після цього, за його словами, кинули гранату чи запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.

Він також розповів, що люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого стали вибиратися повзком. Багатьом вдалося вибратися.

Люди, які не встигли евакуюватися з Crocus City Hall, заблоковані вогнем. Попередньо їх може бути близько 100. Дах будівлі руйнується.

Для затримання терористів по тривозі відняті всі можливі сили. Губернатор Підмосков’я Воробйов також виїхав на місце, організований оперштаб.


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