У Перу оголосили надзвичайний стан через лихоманку Денге

Перу оголосило надзвичайний стан у більшості своїх провінцій через зростання кількості випадків захворювання на тропічну лихоманку Денге.

Про це повідомляє Associated Press, передає Укрінформ.

Надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я дозволить уряду країни швидше перераховувати кошти в постраждалі регіони, а також перевозити лікарів і медсестер. Його вводять у 20 з 24 провінцій країни, включаючи регіони, що оточують столицю Ліму.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, кількість випадків захворювання на лихоманку Денге, зареєстрованих за перші сім тижнів цього року, вдвічі вища, ніж за аналогічний період 2023 року – понад 31 000 випадків.

За перші два місяці цього року від вірусу померли 32 перуанці.

“Це серйозна проблема. І вона виходить з-під контролю”, – заявив міністр охорони здоров’я Сезар Васкес минулого тижня, ще до оголошення надзвичайної ситуації.

Хвороба поширюється комаром Aedys Egypti, який розмножується в жарких і вологих умовах. Хоча більшість випадків Денге мають легкі симптоми, хвороба може викликати сильний головний біль, лихоманку і м’язові болі.