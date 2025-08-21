        Політика

        У Пентагоні заявили, що США відіграватимуть мінімальну роль у забезпеченні гарантій безпеки України, — Politico

        Федір Олексієв
        21 Серпня 2025 09:32
        Високопоставлений представник Пентагону повідомив, що США планують відігравати мінімальну роль у забезпеченні будь-яких гарантій безпеки України, пише Politico з посиланням на джерела.

        Відповідну заяву зробив на зустрічі з військовим командуванням Великої Британії, Німеччини, Фінляндії та Франції заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі, відповідаючи на питання союзників по НАТО про те, які війська і авіацію можуть надати США.

        Як зазначає Politico, слова Колбі стали одним з найчіткіших сигналів того, що Європа повинна буде взяти на себе відповідальність за підтримку міцного миру в Україні.

        Гарантії безпеки України обговорювалися, серед іншого, під час зустрічі в Білому домі президентів США і України, а також лідерів ряду європейських країн. Очікується, що пакет гарантій буде підготовлений найближчими днями.

        Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт 19 серпня заявила, що США не збираються відправляти в Україну своїх військових, але не виключають інших варіантів забезпечення гарантій безпеки, наприклад, підтримку з повітря.


