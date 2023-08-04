У Пентагоні заявили, що не бачать загрози на польсько-білоруському кордоні

США не бачать нині конкретної загрози на польсько-білоруському кордоні через розташування у Білорусі найманців ПВК “Вагнер”.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону, генерал Пет Райдер.

“Я не знаю про будь-який неминучий ризик наразі, оскільки це стосується транскордонних операцій. Але, коли справа доходить до ПВК “Вагнер”, я думаю, що ми всі весь час уважно стежимо за нею”, — сказав він.

Райдер зазначив, що наразі йому невідомо і про можливі плани щодо зміни готовності американських сил.

“Наразі я не знаю про жодні плани з точки зору США щодо коригування наших поточних сил. Очевидно, що ми віддані безпеці НАТО, і ми продовжуватимемо тісно спілкуватися з нашими польськими союзниками на цьому фронті”, — сказав генерал.