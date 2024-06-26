Суспільство

У Пентагоні припустили, що війська Північної Кореї можуть взяти участь у війні в Україні
26 Червня 2024 07:30
читать на русском →
пентагон
Пентагон / AP

Міністерство оборони США буде слідкувати за ймовірним пересуванням північнокорейських військ в РФ для їхньої участі у війні в Україні.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, Пентагон.

За його словами, “це точно та річ, за якою варто стежити”.

“Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України”.

Райдер також наголосив, що “ми бачили втрати російських військ”. Але він знову повторив, що США будуь стежити за цим.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Червня 2024 07:14

Із засновника WikiLeaks Ассанжа зняли всі обвинувачення
25 Червня 2024 21:58

Україна повернула з російського полону 90 воїнів
25 Червня 2024 21:20

Росіяни використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів, – Синєгубов
25 Червня 2024 20:54

Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт
25 Червня 2024 19:40

Росіяни шукають шляхи аби вклинитися в нашу оборону, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки