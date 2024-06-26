У Пентагоні припустили, що війська Північної Кореї можуть взяти участь у війні в Україні

Міністерство оборони США буде слідкувати за ймовірним пересуванням північнокорейських військ в РФ для їхньої участі у війні в Україні.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, Пентагон.

За його словами, “це точно та річ, за якою варто стежити”.

“Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України”.

Райдер також наголосив, що “ми бачили втрати російських військ”. Але він знову повторив, що США будуь стежити за цим.