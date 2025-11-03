У Павлограді знищено склад виробника сухариків Flint

У Павлограді в результаті російської атаки в неділю, 2 листопада, було повністю зруйновано склад групи компаній Star Brands — виробника сухариків Flint, чіпсів Chipster’s і Hroom, а також інших снеків. Про це розповів в Instagram співзасновник Star Brands Іван Омельченко.

«На превеликий жаль, вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чіпсів і сухариків, о 14.30 було повністю знищено склад готової продукції та сировини в Павлограді площею 11 тис. кв.м», — написав він.

В результаті атаки, уточнив Омельченко, ніхто не постраждав, оскільки на підприємстві були спеціальні укриття, а співробітники дотримувалися інструкцій. Він оцінив збитки від удару «десятками мільйонів».

В.о. голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив у неділю, що в результаті російських атак у Павлограді 2 листопада загинула одна людина, троє постраждали. Серед пошкоджених будівель він згадав приватне підприємство.