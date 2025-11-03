Генштаб: від початку доби на фронті зафіксовано 83 бойові зіткнення

Сили оборони продовжують стримувати штурми російських військ на кількох напрямках. Під артилерійськими ударами опинилися прикордонні населені пункти Чернігівщини та Сумщини.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав шість авіаударів і здійснив понад півсотні обстрілів. На Південно-Слобожанському українські воїни зупинили атаку в районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося одинадцять штурмів, частина боєзіткнень триває. На Лиманському ворог атакував сім разів, на Слов’янському дві атаки відбиті.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 32 спроби просунутися, українські сили зупинили 28 з них.

Оборона зберігає позиції, ситуація контрольована. На інших ділянках фронту істотних змін немає.