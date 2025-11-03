Пошкоджені будинки, підприємства, гаражний кооператив: поліція Дніпропетровщини показала наслідки ударів РФ

Протягом неділі російські війська атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення, зокрема восьмирічна дівчинка.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватне підприємство та десятки автомобілів. У домівках вибито вікна.

Реклама

Реклама

3 листопада РФ вдарила по Дніпру ракетами. Пошкоджено підприємство, постраждав чоловік. На місці удару виникла пожежа.

Також впродовж доби окупанти поцілили з безпілотників та артилерії по чотирьох громадах Нікопольського району. Били по Нікополю, Марганцю та селам Мирівської, Марганецькій та Покровській громад. На лінію 102 надійшло повідомлення від 75-річного чоловіка про влучання ударного дрона в гаражний кооператив у Нікополі.

“В момент удару він перебував за кермом автомобіля та опинився в епіцентрі вибуху. Потерпілий дістав осколкові поранення”, – розповіли в поліції.

Загалом за добу черговими частинами Нікопольського районного управління поліції опрацювали майже сімдесят повідомлень про обстріли. Слідчі зафіксували пошкодження житлових будинків, господарських споруд, гаражів, транспортних засобів та навчального закладу.