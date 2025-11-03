        Суспільство

        Пошкоджені будинки, підприємства, гаражний кооператив: поліція Дніпропетровщини показала наслідки ударів РФ

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2025 12:29
        Пошкоджені внаслідок обстрілів автівки / Фото: ГУНП в Дніпропетровській області
        Протягом неділі російські війська атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення, зокрема восьмирічна дівчинка.

        Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

        Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватне підприємство та десятки автомобілів. У домівках вибито вікна.

        3 листопада РФ вдарила по Дніпру ракетами. Пошкоджено підприємство, постраждав чоловік. На місці удару виникла пожежа.

        Також впродовж доби окупанти поцілили з безпілотників та артилерії по чотирьох громадах Нікопольського району. Били по Нікополю, Марганцю та селам Мирівської, Марганецькій та Покровській громад. На лінію 102 надійшло повідомлення від 75-річного чоловіка про влучання ударного дрона в гаражний кооператив у Нікополі.  

        “В момент удару він перебував за кермом автомобіля та опинився в епіцентрі вибуху. Потерпілий дістав осколкові поранення”, – розповіли в поліції.

        Загалом за добу черговими частинами Нікопольського районного управління поліції опрацювали майже сімдесят повідомлень про обстріли. Слідчі зафіксували пошкодження житлових будинків, господарських споруд, гаражів, транспортних засобів та навчального закладу.

        Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: ГУНП в Дніпропетровській області

