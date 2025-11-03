СБУ встановила особу бойовика, який вирізав Z на чолі полоненого українського військового

Служба безпеки встановила особу ще одного окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти українців. Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного росіянами “6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР”, який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 10 червня 2022 року Полуполтінних віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті. Злочинець особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру Z.

За матеріалами справи, воєнний злочинець – житель тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних РФ незаконних збройних формувань. З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).