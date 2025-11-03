7-й корпус ДШВ: триває зачистка Покровська — ворога зупинено, у Мирнограді напружена ситуація

Станом на 13:00 3 листопада триває операція із зачистки Покровська від окупантів, повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ у своєму Telegram-каналі.

За останні дні сили оборони створили можливості для поповнення підрозділів у смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою. Відбувається активна зачистка північної частини Покровська: українські війська зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста і не допустили перерізання дороги, що сполучає Покровськ і Родинське.

За даними корпусу, 2 листопада в місті було ліквідовано 19 російських військових. Для протидії ворогу продовжують залучати додаткові штурмові підрозділи та спецпризначенців.

Реклама

Реклама

У Мирнограді, за повідомленням, ситуація напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць міста зафіксовано противника — загальна чисельність близько 10 осіб. Триває робота з їхнього знищення. Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами; має місце тісна координація та наявні чіткі плани щодо стабілізації ситуації.