Окупанти атакували Сумщину авіабомбами та дронами: одна людина загинула, серед поранених — діти

Протягом доби російські війська здійснили 39 обстрілів Сумщини, під вогнем опинилися 32 населені пункти. Окупанти застосовували авіабомби, ударні БпЛА, артилерію, міномети та гранатомети.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У Лебединській громаді поранення дістали дві місцеві жінки 55 і 65 років, пошкоджено чотири приватні будинки та трактор.

Реклама

Реклама

Вночі росіяни атакували Тростянецьку громаду ударними БпЛА та завдали прицільного удару по житловій забудові. Загинув 52-річний чоловік, ще пʼятеро людей травмовані, серед них діти 2 і 5 років.