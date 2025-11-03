        Суспільство

        Окупанти атакували Сумщину авіабомбами та дронами: одна людина загинула, серед поранених — діти

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2025 08:33
        читать на русском →
        Поліція на місці обстрілів на Сумщині / Фото: Нацполіція
        Поліція на місці обстрілів на Сумщині / Фото: Нацполіція

        Протягом доби російські війська здійснили 39 обстрілів Сумщини, під вогнем опинилися 32 населені пункти. Окупанти застосовували авіабомби, ударні БпЛА, артилерію, міномети та гранатомети.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        У Лебединській громаді поранення дістали дві місцеві жінки 55 і 65 років, пошкоджено чотири приватні будинки та трактор.

        Реклама
        Реклама

        Вночі росіяни атакували Тростянецьку громаду ударними БпЛА та завдали прицільного удару по житловій забудові. Загинув 52-річний чоловік, ще пʼятеро людей травмовані, серед них діти 2 і 5 років.

        Наслідки обстрілів Сумщини / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини