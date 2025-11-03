Сили спецоперацій показали ураження логістики росіян на Луганщині

Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ та логістиці окупантів на Луганщині

“Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ “Центр”, – йдеться в повідомленні ССО.

Про це повідомили в ССО Збройних Сил України .

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по об’єктах логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.