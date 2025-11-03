        Суспільство

        Сили спецоперацій показали ураження логістики росіян на Луганщині

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2025 14:32
        читать на русском →
        Місце розвантаження ПММ окупантів на Луганщині / Скриншот
        Місце розвантаження ПММ окупантів на Луганщині / Скриншот

        У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по об’єктах логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.

        Про це повідомили в ССО Збройних Сил України.

        Поблизу міста Довжанськ під ударом опинилося місце розвантаження паливно-мастильних матеріалів.

        Реклама
        Реклама

        Поблизу села Розкішне один із підрозділів ССО знищив склад матеріально-технічного забезпечення підрозділів росармії.

        “Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ “Центр”, – йдеться в повідомленні ССО.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини