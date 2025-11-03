Сили спецоперацій показали ураження логістики росіян на Луганщині

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по об’єктах логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.
Про це повідомили в ССО Збройних Сил України.
Поблизу міста Довжанськ під ударом опинилося місце розвантаження паливно-мастильних матеріалів.
Поблизу села Розкішне один із підрозділів ССО знищив склад матеріально-технічного забезпечення підрозділів росармії.
“Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ “Центр”, – йдеться в повідомленні ССО.