У Парижі, Берліні і Варшаві закликали подвоїти зусилля для боротьби з російською дезінформацією 

Французький міністр-делегат з питань Європи Жан-Ноель Барро, заступниця німецького міністра з європейських справ Анна Лурманн та польський міністр зі зв’язків з ЄС Адам Шлапка закликали подвоїти зусилля для захисту від дезінформаційних операцій з боку іноземних суб’єктів, пов’язаних з РФ.

Про це ідеться у спільній заяві, ухваленій учасниками зустрічі у форматі Веймарського трикутника. Про це повідомив французький міністр Барро на своїй сторінці в Х.

«Російське втручання, війна в Україні, підтримка демократії: перед обличчям цих викликів Європа повинна бути амбітною. Франція Німеччина та Польща об’єдналися, щоб їхній голос був почутий в ЄС», – йдеться в повідомленні.

Представники Веймарського трикутника також запропонували внести це питання до порядку денного Ради з загальних питань 21 травня, саме цей орган готує засідання Європейської Ради.

Жан-Ноель Барро повідомив, що французьке агентство Viginum, відповідальне за боротьбу з іноземним цифровим втручанням, продовжило своє розслідування та виявило виявило 31 нове доменне ім’я, створене в період з 20 по 26 березня, яке належить до мережі Portal Kombat. Ця інформаційна мережа, за словами міністра, націлена на аудиторію майже всіх держав-членів Європейського Союзу.