У партії Шольца вперше заговорили про передачу Україні далекобійних ракет

Депутат Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини закликав поставити Україні крилаті ракети Taurus німецького виробництва.

Як повідомляє Der Spiegel депутат Андреас Шварц, який представляє партію прем’єр-міністра Олафа Шольца, заявив, що український контрнаступ дає збої і ВСУ не має значних військово-повітряних сил для його підтримки.

«Все, що залишилося – це керовані ракети, такі як крилаті ракети Taurus, які українська армія могла б використовувати для подолання мінних полів, створених росіянами, і повернення своєї території», – заявив депутат.

Уряд Німеччини виявляє обережність, оскільки подібні ракети можуть досягати території Росії, і це перший випадок, коли представники правлячої партії висловлюються за надання такого озброєння.

Досі ракети більшого радіусу дії Україні надали лише дві країни – Великобританія та Франція (Storm Shadow та їхній французький аналог SCALP). Адміністрація президента США Джо Байдена послідовно відмовляє у численних проханнях Києва про постачання ракет ATACMS, пояснюючи це небажанням ескалувати воєнний конфлікт.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, представник СДПН з питань оборонної політики Маркус Фабер вважає, що крилаті ракети могли б стати в нагоді в ході контрнаступу України, яке йде повільніше, ніж очікувалося.

На його думку, значна кількість з 600 ракет Taurus, що знаходяться в розпорядженні Бундесверу, готові до застосування і можуть бути передані Україні. Ракети можуть допомогти перервати логістичні ланцюжки російської армії і цим порушити постачання боєприпасів, вважає Фабер.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер знову виключив можливість постачання Україні таких ракет, заявивши, що наразі це «не є першочерговим завданням».

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю стрілянини до 500 км.

Водночас Франція та Великобританія ухвалили рішення про постачання Україні ракет більшої дальності. Із весни Україна використовує британські ракети Storm Shadow.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що зараз це не є нашим головним пріоритетом», – сказав Пісторіус під час відвідин гірничо-стрілецької бригади в Баварії. За його словами, постачання Україні ракет великої дальності викликає очевидні побоювання.

“Наші американські союзники також не поставляють ці крилаті ракети”, – додав він.

Німеччина останнім часом різко активізувала підтримку України і зараз є другим після США найбільшим постачальником військової допомоги Києву.

Однак, як і Вашингтон, Берлін, як і раніше, виступає проти відправки Києву зброї, здатної завдавати ударів по території Росії, побоюючись можливого розростання конфлікту та виникнення політичної нестабільності в Росії у разі надто успішних дій української армії.

Крилата ракета класу “повітря-земля” KEPD 350 виробляється шведсько-німецькою компанією Taurus Systems GmbH. Вона призначена для ураження високозахищених цілей без заходу літака-носія до зони ППО супротивника. Крім Німеччини, її використовують ВПС Іспанії та Південної Кореї.