У пальному на ОККО виявилася вода – 10 автівок вийшли з ладу

Близько 10 авто вийшли із ладу після заправки пального на АЗС ОККО у селі Солонка Львівської області. Водії викликали правоохоронців та евакуатори, повідомили Львівському порталу очевидці.

Як пише LIGA, водії заправляли автомобілі пальним марки А-95. За попередніми даними заправка вивела із ладу близько 10 автомобілів, їх довелося забирати евакуаторам.

У компанії ОККО підтвердили інформацію про несправність автомобілів після заправки на їхній АЗС. За їхніми даними, через технічну несправність у резервуар із пальним потрапила вода, що й вивела з ладу авто.

“О 18:30 сталася технічна несправність і вода потрапила у резервуар з бензином марки А-95. Не в наших правилах замовчувати такі речі. Ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності”, – йдеться у повідомленні компанії.

ОККО також закликає водіїв, що постраждали, зафіксувати свій випадок за телефоном гарячої лінії та обіцяє відшкодувати усі витрати на евакуацію та ремонт авто.

“Всіх водіїв, хто заправився на цьому АЗК бензином марки А-95 30 червня після 18:30 прохання у разі виникнення несправностей з авто звернутися на гарячу лінію ОККО – 0 800 501 101. Наразі ми фіксуємо всі звернення, оперативно опрацьовуємо заявки, витрати на ремонт та евакуація авто будуть компенсовані”, – повідомляє ОККО.