Черги на АЗС та бензин за талонами: дефіцит пального охопив понад 50 регіонів Росії

У Росії продовжує поглиблюватися дефіцит пального. Обмеження на продаж бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах РФ, а також на окупованих територіях України.

Про це повідомляє The Bell.

У 18 регіонах водіям продають не більше ніж 50 літрів пального або одного повного бака за одну заправку. Аналогічні обмеження запроваджені в окупованих Криму, Севастополі, Херсонській та Запорізькій областях, а також на територіях так званих “ДНР” і “ЛНР”.

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Ще в 11 регіонах Росії фіксується нестача бензину на значній кількості автозаправних станцій, хоча офіційні ліміти там поки не введені.

Як зазначав Reuters, однією з головних причин дефіциту стали систематичні удари українських безпілотників по російській нафтопереробній інфраструктурі. До кінця травня більшість великих НПЗ у центральній частині РФ скоротили або повністю призупинили роботу.

У ніч на 12 червня безпілотники атакували завод “Танеко” в Нижньокамську — найбільше підприємство компанії “Татнефть”. Після цього завод повністю зупинив переробку нафти.

16 червня на всіх АЗС “Татнефти” в Росії були запроваджені обмеження на продаж пального. Компанії “Роснефть”, “Башнефть” і ТНК також оголосили про заборону продажу бензину в каністри по всій країні.

Аналітики Energy Intelligence підрахували, що в перший тиждень червня обсяги нафтопереробки в Росії впали нижче 4 млн барелів на добу — це найнижчий показник за останні 21 рік. За їхньою оцінкою, через атаки наразі простоює майже третина потужностей російських НПЗ — близько 2,14 млн барелів на добу.

На тлі дефіциту продовжують зростати й ціни на пальне. За даними Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, від початку року бензин АІ-92 подорожчав в гурті на 30%, АІ-95 — на 33%, а дизельне паливо — на 40%.