Кримінал

У Одеській області росіяни вчергове атакували енергооб’єкт ДТЕК
20 Лютого 2025 09:02
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Рятувальник тушить пожежу після російського удару по Одесі / Фото: ДСНС
Рятувальник тушить пожежу після російського удару по Одесі / Фото: ДСНС

Російсткі війська другу ніч поспіль завдають ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Під час чергової масованої атаки пошкоджено енергооб’єкт компанії ДТЕК, повідомили в її Telegram-каналі.

Як тільки військові та рятувальники дозволять доступ, енергетики розпочнуть обстеження обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Росія другий день поспіль продовжує завдавати удари по Одесі. Внаслідок нічної атаки виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждав 55-річний чоловік, його госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.


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