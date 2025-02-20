Кримінал

Росіяни другий день поспіль атакують Одесу дронами (фото, відео)
20 Лютого 2025 07:10
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Росія другий день поспіль атакує Одесу ударними дронами. Унаслідок удару 19 лютого постраждав 55-річний чоловік – його госпіталізували.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки спалахнули пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. Також пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Ліквідація наслідків російських ударів по Одесі / Фото: ДСНС, Геннадій Труханов/Telegram

Через удари без електропостачання залишилися близько 5 тисяч жителів одного з районів Одеси, а роботу місцевих очисних споруд призупинили.

“Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атак. Загалом через удари по Одеському району без світла наразі 89 500 абонентів. Роботи тривають цілодобово”, – повідомив Кіпер.


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Росіяни другий день поспіль атакують Одесу дронами (фото, відео)
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