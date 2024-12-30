У низці потягів Укрзалізниці тестують меню обідів Клопотенка

У деяких потягах Укрзалізниці тестово запровадили меню повноцінних обідів, розроблене українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

“Запуск меню гарячих страв на потягах далекого сполучення став одним із найбільш очікуваних оновлень у сервісі Укрзалізниці. Цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на найбільших маршрутах”, — йдеться у повідомленні.

Нововведення діє на потягах №351/352 Київ — Кишинів, №95/96 Київ — Рахів, №29/30 Київ — Ужгород і №4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Страви приготовані інноваційним способом та заморожені, що дозволяє зберігати їх свіжість і смак після розігрівання.

У меню можна знайти такі страви:

Карпатські деруни;

Омлет з житомирських яєць;

Курка з подільською картоплею та овочами;

Кримськотатарський плов з яловичиною.

Ціна на страви варіюється від 170 до 190 грн.