Суспільство

У низці потягів Укрзалізниці тестують меню обідів Клопотенка
30 Грудня 2024 11:41
читать на русском →
укрзалізниця
Нове меню Укрзалізниці / Укрзалізниця

У деяких потягах Укрзалізниці тестово запровадили меню повноцінних обідів, розроблене українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. 

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

“Запуск меню гарячих страв на потягах далекого сполучення став одним із найбільш очікуваних оновлень у сервісі Укрзалізниці. Цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на найбільших маршрутах”, — йдеться у повідомленні.

Нововведення діє на потягах №351/352 Київ — Кишинів, №95/96 Київ — Рахів, №29/30 Київ — Ужгород і №4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Страви приготовані інноваційним способом та заморожені, що дозволяє зберігати їх свіжість і смак після розігрівання.

У меню можна знайти такі страви:

  • Карпатські деруни;
  • Омлет з житомирських яєць;
  • Курка з подільською картоплею та овочами;
  • Кримськотатарський плов з яловичиною.

Ціна на страви варіюється від 170 до 190 грн.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Грудня 2024 13:33

США спрямують майже $2,5 млрд на безпекову підтримку України – заява Байдена
30 Грудня 2024 12:37

Словаччина заперечує співпрацю з РФ та критикує заяви Зеленського щодо “енергетичного фронту”
30 Грудня 2024 11:36

Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії
30 Грудня 2024 10:34

Ключові нотаріальні реєстри після російської кібератаки відновили 
30 Грудня 2024 09:35

Сили ППО збили 21 ворожий безпілотник
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки