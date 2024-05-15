У низці областей України знову ввели екстрені відключення світла

У Києві та низці областей України ввели екстрені відключення електроенергії.

Причина відключень — важка ситуація в енергосистемі, спричинена нещодавніми обстрілами, повідомляє ДТЕК.

“Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою “Укренерго”, застосовуються екстрені відключення. Робимо все можливе, щоб якнайшвдише стабілізувати ситуацію”, — йдеться у повіомленні.

Наразі екстрені відключення світла ввели у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Львівській та Миколаївській областях.