У Новоросійську загорілася підстанція, 26 тисяч осіб залишилися без світла

Через загоряння на підстанції “Кирилівська” 26 тисяч жителів Новоросійська залишилися без електрики, повідомив глава міста Андрій Кравченко.
Причину пожежі поки не встановлено.
Новороссийск — горит Кирилловская подстанция pic.twitter.com/mluTvzYXQi— M: аr:a (@kava0224) May 18, 2024
За повідомленням управління МНС Росії по Краснодарському краю, рятувальники ліквідують загоряння масляної трансформаторної підстанції.
“О 08:29 надійшло повідомлення про пожежу на електропідстанції, розташованій за адресою: м. Новоросійськ, п. Гайдук. Сталося загоряння масляного трансформатора на площі 25 м. кв”, – повідомило відомство.