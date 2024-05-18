Кримінал

У Новоросійську загорілася підстанція, 26 тисяч осіб залишилися без світла

18 Травня 2024 11:53
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Через загоряння на підстанції “Кирилівська” 26 тисяч жителів Новоросійська залишилися без електрики, повідомив глава міста Андрій Кравченко.

Причину пожежі поки не встановлено.

За повідомленням управління МНС Росії по Краснодарському краю, рятувальники ліквідують загоряння масляної трансформаторної підстанції.

“О 08:29 надійшло повідомлення про пожежу на електропідстанції, розташованій за адресою: м. Новоросійськ, п. Гайдук. Сталося загоряння масляного трансформатора на площі 25 м. кв”, – повідомило відомство.


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