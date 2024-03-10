Політика

У новому законопроєкті про мобілізацію залишать відстрочку для особливої категорії осіб

10 Березня 2024 20:21
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мобілізація
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

У новому мобілізаційному законопроєкті залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

Про це сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації”, — сказав Арахамія.

Також він “повторив ще раз для тих, хто знову розганяє “зраду”: питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано.

“У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про “постійний догляд”, а просто про догляд”, — додав він.

Арахамія також наголосив, що наступного тижня почнуть розглядання поправок. Цю правку, за його словами, будуть “відстоювати”.

“Те саме стосується і аспірантів”, — додав він.


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