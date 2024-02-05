Політика

У новому пакеті санкцій ЄС проти Росії немає заборон на імпорт – Reuters

5 Лютого 2024 08:32
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санкції, Євросоюз
Будівля Міністерства закордонних справ РФ / Фото: МЗС РФ

Європейська комісія не додаватиме жодних нових заборон на імпорт у запланований 13-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російських товарів, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

“Будуть сотні списків юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв (компаній)”, — сказав один із дипломатів.

За його словами, пропозиція ЄК яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення.

Товари подвійного використання – це предмети, які можна використовувати у звичайному житті, а також на полі бою для виготовлення зброї, як-от безпілотників.

Джерела додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Комісія швидко запропонує 14-й набір заходів, які можуть включати деякі нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато, щодо чого країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.


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