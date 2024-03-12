Політика

У новому пакеті допомоги від США будуть ракети ATACMS, – Politico

12 Березня 2024 18:55
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сша, зброя
РСЗВ М142 HIMARS та ракети ATACMS / Фото: Mariusz Burcz

Очікується, що адміністрація президента США у вівторок оголосить про те, що передасть Україні “певну кількість” ракет ATACMS у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваних посадовців, котрі знайомі з темою.

Один з посадовців повідомив виданню, що пакет включатиме “певну кількість” ракет APAM, які використовуються проти піхоти та техніки. Це старіша версія далекобійної ракети ATACMS — у цій модифікації дальність складає близько 160 км та несе боєголовки з сотнями касетних бомб.

Цей ж чиновник та ще один посадовець заявили, що пакет також включатиме додаткові снаряди калібру 155-мм й керовані реактивні снаряди калібру 227-мм GMLRS.

Двоє посадовців заявили медіа, що пакет допомоги буде на $300 млн.


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