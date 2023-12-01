У Новогродівці під завалами будинку знайдено ще двоє загиблих

Рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого ворожим ракетним ударом житлового будинку в Новогродівці Покровського району Донецької області тіла ще двох загиблих, повідомив в. о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

“Триває пошукова операція в Новогродівці – знайдено тіла ще двох загиблих унаслідок удару напередодні”, – написав Мороз.

Таким чином, кількість жертв удару російських окупантів по Новогродівці зросла до чотирьох, а під завалами зруйнованого будинку може перебувати ще одна людина.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ракетної атаки по Донецькій області в Новогродівці від прямого влучання в триповерховий житловий будинок один із під’їздів було повністю зруйновано, поранень різного ступеня тяжкості зазнали п’ятеро дорослих і одна дитина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Пізніше з’явилася інформація про двох загиблих, тіла яких було знайдено під час розбору завалів будинку. У Національній поліції повідомили, що є ймовірність, що під завалами перебуває сім’я: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.