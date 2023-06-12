У Новій Зеландії урядове ЗМІ поширювало російську пропаганду

Національна телерадіокомпанія Нової Зеландії (RNZ) заявила, що перевірить тисячі публікацій після виявлення прокремлівських тез, які були додані до щонайменше 16-ти новин про війну в Україні, пише The Guardian.

“Проводиться розслідування щодо ймовірної поведінки одного співробітника, пов’язаної з цією справою. Цей співробітник перебуває у відпустці і не має доступу до комп’ютерних систем RNZ”, – йдеться у заяві телерадіокомпанії.

RNZ також оголосила про проведення зовнішньої оцінки своїх процесів редагування онлайн-сторінок і пообіцяла оприлюднити її результати.

Як зазначає The Guardian, на днях з’явилися докази того, що в RNZ відредагували низку статей, які належать інформаційним службам Reuters та BBC, додавши в них нові речення та абзаци. Виконавчий директор RNZ Пол Томпсон назвав ці правки “прокремлівським сміттям”. Крім того, він заявив, що новинні служби перевірять тисячі статей “з особливою ретельністю”. За словами Томпсона, близько 250 публікацій вже були переглянуті.

Міністр телерадіомовлення Нової Зеландії Віллі Джексон заявив, що це “серйозна проблема” і “безпрецедентний випадок для RNZ”.

Статті, про які йде мова, датовані квітнем 2022 року. Зокрема, у матеріали Reuters було внесено низку змін з проросійськими тезами та без зазначення авторства. Так, зміни включали додавання слова “переворот” для опису Революції гідності; зміну опису колишнього “проросійського президента України” на “проросійський обраний уряд”; додавання посилань на “прозахідний уряд”, який “придушував етнічних росіян”; додавання посилань на занепокоєння Росії щодо “неонацистських елементів” в Україні.

У деякі новини вносили цілі абзаци, в яких ішлося, що Росія почала своє вторгнення, “стверджуючи, що підтриманий США переворот у 2014 році за допомогою неонацистів створив загрозу її кордонам і розпалив громадянську війну, під час якої переслідували російськомовні меншини”.

Зокрема, в одному з матеріалів стверджувалося, що “Росія анексувала Крим після референдуму, оскільки новий прозахідний уряд придушував етнічних росіян на сході і півдні України”.

RNZ включає в себе національну радіостанцію та новинний вебсайт. Організацію фінансує уряд, але вона має незалежну редакційну політику. Радіомовник є одним з найбільших ЗМІ країни, репортажі RNZ регулярно передруковують сайти і газети по всій країні.