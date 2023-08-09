У Німеччини заарештували офіцера військових закупівель: підозрюється у співпраці з РФ

У середу, 9 серпня, німецька прокуратура заарештувала офіцера агентства військових закупівель за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Зазначається, що громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала як Томас Х., з травня 2023 року з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства в Берліні та пропонував співпрацю.

Офіцера заарештували в офісі закупівельного агентства в Кобленці в західній частині Німеччині. У його будинку та на роботі провели обшук. У середу, 9 серпня, суддя суддя залишив його під вартою.

“Федеральний прокурор заарештував німецького офіцера за підозрою в роботі на іноземну спецслужбу”, – написав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн на платформі соціальної мережі X.

У Федеральній прокуратурі наголосили, що Німеччина, як один із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій. Масштаби цих операцій зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.