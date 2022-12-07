У Німеччині зірвана спроба державного заколоту

137 квартир правих екстремістів обшукують у Німеччині. Їх звинувачують у підготовці державного перевороту. Затримано десятки людей, серед них є громадянка Росії.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки відбуваються здебільшого у членів руху “Громадяни Рейху”. Вони є конспірологами, які вважають, що Третій Рейх досі існує, а Німеччина перебуває під окупацією Антигітлерівської коаліції.

Прокуратура ФРН повідомила про затримання 25 членів терористичної організації, які підозрюються у підготовці держперевороту.

Як пише Der Spiegel, вони мали намір штурмувати Бундестаг і тренувалися зі зброєю: терористична група з середовища «рейхсбюргерів», як кажуть, планувала заколот. Зараз Федеральна прокуратура продовжують проти них масштабну операцію.

Розслідування дій угруповання розпочалося ще у серпні. Праві радикали планували захопити владу у ФРН та створити новий урядовий апарат, заснований на монархічних засадах.

Як пише Die Zeit, серед змовників – Генріх XIII, принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від правої партії “Альтернатива для Німеччини” Біргіт Мальзак-Вінкеманн.

Входив до групи і колишній командир спеціального підрозділу бундесверу. У зв’язку з чим перевіряються зв’язки в армії, пройшли обшуки на базі спецназу в Кальві.

Приводом для виступів змовники призначили відключення світла Німеччини. ЗМІ пишуть, що це найбільша така справа за останні роки.