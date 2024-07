У Німеччині стався вибух на хімічному заводі BASF, щонайменше 14 постраждалих

На заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) уранці в понеділок, 29 липня, стався вибух.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на SWR.

Про вибух на заводі в Людвігсхафені повідомили близько полудня. Очевидці бачили великий стовп диму над будівлею. На місце події викликали надзвичайників, а також поліцію та екологічну інспекцію.

Причина вибуху наразі з’ясовується. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.

За даними BASF, у результаті вибуху 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

14 injured after explosion at BASF chemical plant in Ludwigshafen, Germany.



The plant is the world's largest chemical complex with 39,000 employees.



