У Німеччині стався вибух на хімічному заводі BASF, щонайменше 14 постраждалих

На заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) уранці в понеділок, 29 липня, стався вибух.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на SWR.

Про вибух на заводі в Людвігсхафені повідомили близько полудня. Очевидці бачили великий стовп диму над будівлею. На місце події викликали надзвичайників, а також поліцію та екологічну інспекцію.

Причина вибуху наразі з’ясовується. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.

За даними BASF, у результаті вибуху 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

🇩🇪🚨BREAKING:



14 injured after explosion at BASF chemical plant in Ludwigshafen, Germany.



The plant is the world's largest chemical complex with 39,000 employees.



Authorities are still investigating the cause of the explosion. pic.twitter.com/1kiAa1YJvC — Remix News & Views (@RMXnews) July 29, 2024

Згідно з попереднім повідомленням, в результаті пожежі стався викид димових газів, тож жителів Людвігсхафена та населених пунктів неподалік попросили не відчиняти вікна та двері.

Своєю чергою BASF повідомив, що після вибуху на території заводу та в сусідніх районах громади Фрізенгайм виявили незначне перевищення рівня вуглеводнів, але небезпеки для населення немає.