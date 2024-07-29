Кримінал

У Німеччині стався вибух на хімічному заводі BASF, щонайменше 14 постраждалих
29 Липня 2024 17:54
читать на русском →
вибух, німеччина
Німецькі ЗМІ повідомляють про вибух на найбільшому німецькому хімічному заводі BASF у Людвігсгафені / Фото Bild

На заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) уранці в понеділок, 29 липня, стався вибух.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на SWR.

Про вибух на заводі в Людвігсхафені повідомили близько полудня. Очевидці бачили великий стовп диму над будівлею. На місце події викликали надзвичайників, а також поліцію та екологічну інспекцію.

Причина вибуху наразі з’ясовується. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.

За даними BASF, у результаті вибуху 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

Згідно з попереднім повідомленням, в результаті пожежі стався викид димових газів, тож жителів Людвігсхафена та населених пунктів неподалік попросили не відчиняти вікна та двері.

Своєю чергою BASF повідомив, що після вибуху на території заводу та в сусідніх районах громади Фрізенгайм виявили незначне перевищення рівня вуглеводнів, але небезпеки для населення немає.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
29 Липня 2024 17:37

Росіяни тиснуть на Покровському напрямку – відбито 20 атак
29 Липня 2024 17:54

У Німеччині стався вибух на хімічному заводі BASF, щонайменше 14 постраждалих
29 Липня 2024 17:20

Після розгрому “вагнерівців” туареги сфотографувалися з прапором України
29 Липня 2024 16:13

До навчання офлайн планують повернути 300 тисяч школярів
29 Липня 2024 15:01

Бійці 80-ї ОДШБр намагаються захистити свого комбрига
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки