У Німеччині спростили отримання громадянства

У Німеччині Бундестаг спростив отримання громадянства ФРН та дозволив множинне громадянство. Відтепер отримати німецький паспорт можна після п’яти років перебування у Німеччині. Якщо ж будуть успіхи в інтеграції, йтиметься про три роки.

Про це пише DW.

Зараз іноземцям, щоб набути громадянство ФРН, потрібно прожити в країні вісім років. Ухвалений закон зменшив цей термін до 5 років. При цьому закон передбачає, що володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявність професійних успіхів і кваліфікації може зменшити цей строк і до трьох років.

Також іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати їхній колишній паспорт.

Діти іноземців, народжені у ФРН, автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років. Зараз це відбувається якщо один із батьків живе у Німеччині понад вісім років. При цьому після повноліття їм не доведеться обирати між німецьким громадянством і громадянством, успадкованим від батьків, як це відбувається зараз.

Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто вчиняє “антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність”, демонструє невизнання рівноправності чоловіків і жінок, а також багатоженство.

Як пише DW, завдяки реформі законодавства про громадянство німецька влада хоче зробити Німеччину більш привабливою для кваліфікованих фахівців.