У Німеччині пропонують змінити правовий статус для українських біженців

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вважає за доцільне змінити правовий статус для українців. Також Лінднер хоче скоригувати допомогу з житлом для українців, щоб зекономити мільярди євро.

Про це Ліндер заявив в інтерв’ю журналу WirtschaftsWoche, передає DW.

На його думку, можна не виділяти українським біженцям соціальні виплати з безробіття, як робиться зараз, а ввести нову систему, яка буде поєднувати пільги для шукачів притулку з інструментами політики залучення до ринку праці.

Крім того, Лінднер хотів би зекономити мільярди євро завдяки змінам у відшкодуванні на житло українцям.

Одержувачам мають бути відшкодовані витрати на житло за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

“Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру і як вони її опалять. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро”, – зазначив урядовець.