Суспільство

У Німеччині пропонують змінити правовий статус для українських біженців
23 Жовтня 2024 15:52
читать на русском →

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вважає за доцільне змінити правовий статус для українців. Також Лінднер хоче скоригувати допомогу з житлом для українців, щоб зекономити мільярди євро.

Про це Ліндер заявив в інтерв’ю журналу WirtschaftsWoche, передає DW.

На його думку, можна не виділяти українським біженцям соціальні виплати з безробіття, як робиться зараз, а ввести нову систему, яка буде поєднувати пільги для шукачів притулку з інструментами політики залучення до ринку праці.

Крім того, Лінднер хотів би зекономити мільярди євро завдяки змінам у відшкодуванні на житло українцям.

Одержувачам мають бути відшкодовані витрати на житло за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

“Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру і як вони її опалять. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро”, – зазначив урядовець.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Жовтня 2024 16:06

Уряд ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання
23 Жовтня 2024 17:29

Міноборони перевірить Обухівський ТЦК після скандалу про мобілізацію гвалтівників
23 Жовтня 2024 14:32

У Пентагону є докази перебування солдатів КНДР в РФ – Остін
23 Жовтня 2024 14:17

Зеленський доручив розробити план дій для українців в умовах війни
23 Жовтня 2024 13:21

Україна отримала черговий транш від МВФ – Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки