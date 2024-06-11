Суспільство

У Німеччині попереджають про загрозу терактів 
11 Червня 2024 10:49
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Прапор Німеччини / Getty Images

Федеральний офіс захисту конституції Німеччини вважає, що терористична загроза для країни останнім часом суттєво вища, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє dpa, цитуючи очільника відомства Томаса Гальденванга.

Гальденванг зазначив, що зростання ісламістської терористичної загрози за останній рік сталося внаслідок сукупності факторів, як то повернення Талібану до влади в Афганістані, посилення ІДІЛ-К в Афганістані і Пакистані, провокативні акції ультраправих активістів у країнах Скандинавії, що розлютили багатьох мусульман, і, врешті, війна Ізраїлю і ХАМАС на Близькому Сході, яка ще більше підсилила загрозу.

“Німеччина більшою мірою у фокусі уваги джихадистів, аніж інші країни Європи, тому що нас вважають однією з країн, які найбільше підтримують Ізраїль, поруч із США”, – зазначив посадовець. 

Він зазначив, що німецькі служби безпеки завжди пильно відстежували ситуацію, а на даний час дуже важко визначити, яка з потенційних загроз для безпеки є найбільш гострою. 

“Ми маємо справу одразу з “тріадою”: це загроза ісламістського тероризму, це соціальна напруга, підігріта правоекстремістами і ворожістю до мусульман, та шпигунська діяльність іноземних держав”, – зазначив Гальденванг, додавши, що на додачу наростає загроза ліворадикального екстремізму. 


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