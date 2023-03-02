У Німеччині почастішали напади на гуртожитки для біженців

У Німеччині вперше з 2015 року зросла кількість нападів на гуртожитки для мігрантів. Минулого року в країні зареєстровано 121 такий напад, тоді як роком раніше їх було 70, повідомила газета Neue Osnabrücker Zeitung із посиланням на попередні дані, подані міністерством внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит фракції Лівої партії у бундестазі.

У МВС пов’язують зростання числа таких нападів зі скасуванням коронавірусних обмежень і припливом мігрантів, що посилився. 2022 року у ФРН було зареєстровано 218 тисяч первинних прохань про притулок. Крім цього, до країни прибув майже один мільйон біженців із України.

Влада ФРН у минулому році також зафіксувала 1248 нападів на біженців за межами їхнього житла – приблизно стільки ж, скільки роком раніше (1259). Порівняно з 2015 роком, коли Німеччина була на піку міграційної кризи, нинішні цифри низькі. Тоді в країні було зареєстровано 1047 нападів на притулки для біженців. З тих пір це число рік за роком знижувалося: у 2017 році – 284, у 2020-му – 84 та у 2021 році – 70.