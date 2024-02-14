У Німеччині побили ще одного підлітка з України

У Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України. Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою, повідомили в МЗС України.

Про побиття українського підлітка повідомляє DW з посиланням на поліцію міста Меттман у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де стався напад.

Зазначається, що 15-річний українець дістав важкі травми голови і був доставлений до лікарні, його життя поза небезпекою. Інцидент стався в кафе увечері 10 лютого, однак поліція повідомила про нього пізніше. Пошуки нападника тривають.

За даними поліції, невідомий чоловік “робив ксенофобські висловлювання” щодо підлітка з України. Потім чоловік вдарив хлопця по голові невстановленим предметом і зник.

За словами свідків, нападник міг бути з Польщі. У поліції деталі не уточнили.

Як відзначає DW, оскільки інцидент стався на ґрунті ймовірної ксенофобії, розслідування ведуть органи державної безпеки в Дюссельдорфі.

“Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу”, — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.