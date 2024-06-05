У Німеччині дорогою до школи зникла 9-річна українка

У місті Дебельн дорогою до школи зникла 9-річна українка Валерія, її шукають вже третій день.

За даними поліції Саксонії, востаннє Валерію бачили близько 6:50 за місцевим часом у понеділок, 3 червня. Дівчинка йшла до школи та мала сісти на міський автобус, яким щодня їздила на навчання. Однак наразі досі не відомо, чи скористалася вона автобусом в той день.

“Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. З того часу ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи”, — зазначив речник поліції Анджей Ридзік.