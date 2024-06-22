Кримінал

У Німеччині арештували трьох чоловіків, які шпигували за українцем
22 Червня 2024 20:28
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німеччина, шпигун
Ілюстративне фото / Фото dpa

У Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів. Група збирала інформацію про українця, який проживає в Німеччині, і, за даними Генеральної прокуратури Німеччини, діяла в інтересах іншої держави.

Серед заарештованих громадяни Росії, України та Вірменії. За версією Генеральної прокуратури ФРН, вони мали зібрати інформацію про українця, який наразі перебуває в Німеччині. Об’єкт їхнього інтересу сам повідомив поліцію про те, що відчуває загрозу з боку цих трьох чоловіків. У повідомленні прокуратури йдеться, що підозрювані шпигуни відвідали у Франкфурті-на-Майні кав’ярню, з якою пов’язують українця. Більше подробиць не наводиться, але прокуратура звинувачує затриманих у тому, що вони діяли в інтересах служб іншої країни, якої саме не уточнюється.

Суд визнав звинувачення переконливими, а затримані чоловіки були в п’ятницю, 21 червня, заарештовані.


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