У Німеччині 16-річну українку штовхнули під потяг — вона загинула

У німецькому місті Фрідланд 16-річну українку штовхнули під вантажний потяг, вона загинула.

Як повідомляють Stern та NDR, трагедія сталася 11 серпня близько 16:00. За даними слідства, 31-річний громадянин Іраку схопив дівчину та штовхнув під потяг, що рухався зі швидкістю близько 100 км/год.

Спершу поліція розглядала інцидент як нещасний випадок: чоловік сам вказав на тіло та заявив, що “знайшов” його. Тоді його не затримали. Лише після аналізу ДНК, який виявив сліди підозрюваного на плечі жертви, його арештували та взяли під варту.

Згодом стало відомо, що у минулому йому діагностували параноїдну шизофренію. Підозрюваного доправили до психіатричної клініки. Наразі він відмовляється давати свідчення. Слідчі перевіряють, чи може він нести кримінальну відповідальність.

Bild пише, що в момент нападу Ліана розмовляла телефоном із дідусем, який чув її крики. Родина загиблої від початку сумнівалася у версії поліції про нещасний випадок.

Дівчина разом із батьками та двома молодшими братами у 2022 році виїхала з Маріуполя до Німеччини, де навчалася на асистента стоматолога.

У ході розслідування також встановили, що громадянин Іраку кілька років мешкав у Німеччині попри відмову в наданні притулку та рішення про депортацію. Він залишався в країні.