Суспільство

У Нідерландах стався надпотужний шторм

5 Липня 2023 11:49
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Нідерланди, негода

Шторм “Полі” у Нідерландах серйозно порушив повітряне і залізничне сполучення в країні, влада закликала людей залишатися вдома через сильний вітер.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Національний метеорологічний інститут оголосив червоний код штормового попередження для більшої частини країни – найвищий рівень небезпеки. Вітер досягає поривів  до 120 кілометрів на годину.

У містечку Вейк-ан-Зее на північ від Амстердама вже заміряли швидкість вітру 145 кілометрів на годину. Це найсильніший порив вітру, який коли-небудь вимірювали в липні.

За даними Weerplaza, шторм “Полі” є найсильнішим літнім штормом, який коли-небудь спостерігали.

Амстердамський аеропорт Схіпхол, один з найбільш завантажених європейських вузлів, скасував понад 300 рейсів. Очікують, що рух буде обмежено щонайменше до 15:00 за місцевим часом.

Мешканці провінції Північна Голландія, до якої входить Амстердам, отримали сповіщення на мобільні телефони з попередженням залишатися вдома і підготувати номери екстрених служб на випадок небезпеки для життя. Поблизу населеного пункту Алкмара потужний вітер перекинув вантажівку.

Залізничний оператор NS зупинив весь рух поїздів на півночі Нідерландів, а шосе на північ від Амстердаму перекрили  через падіння дерев.

Амстердамська транспортна компанія GVB вирішила тимчасово не запускати автобуси і трамваї через екстремальні погодні умови.


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