Суспільство

У Нідерландах скасували реалізацію проєкту зі створення центру для біженців з України

30 Листопада 2023 20:34
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біженці, україна, Нідерланди

У Нідерландах скасували проєкт зі створення центру для тимчасового розміщення біженців з України у місті Пюрмеренд, оскільки уряд відмовився фінансувати відкриття притулку.

Про це повідомляє NOS.

“Нам сказали, що проєкт, який ми подали, не буде фінансуватися урядом. Це робить неможливим місце прийому такого розміру в Purmer Zuid-Zuid або в іншому місці в нашому муніципалітеті”, — заявила місцева влада Пюрмеренда.

Зазначається, що у новому центрі для тимчасового розміщення українців планувалось розмістити від 500 до 1500 українців строком на 10-15 років.

Уряд Нідерландів наразі не пояснив, чому було припинено фінансування. Як пише NOS, багато жителів громади також виступили проти створення відповідного центру.

“Наші діти не можуть отримати житло. Дехто змушений жити до старості зі своїми батьками, немає допомоги та пропозицій”, — сказала одна з місцевих жительок.


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