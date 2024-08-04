Політика

У ніч на 4 серпня Сили Оборони збили п’ять “шахедів”
4 Серпня 2024 09:07
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Кияни фотографують уламки збитого “шахеда” 8 травня 2023 / Фото Reuters

У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА «Shahed».

Про це поваідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

“Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА «Shahed-131/136» у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях”, – написав Олещук у Telegram.


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