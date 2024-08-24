Політика

У неділю набуває чинності Закон про заборону діяльності в Україні російської церкви
24 Серпня 2024 11:06
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церква
Ілюстративне фото / Фото телеграм-канал Верховної Ради

Сьогодні офіційне друковане видання Верховної Ради України – газета «Голос України» – опублікувало Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» № 3894-IX.

Метою Закону є заборона діяльності в Україні російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею, забороняє пропаганду ідеології «русского міра», зокрема забороняється використання релігійних організацій для просування цієї ідеології.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


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