У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області сили ППО знищили ворожу ракету.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
“Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте. Над Дніпровським районом збили ворожу ракету”, – повідомив Лисак.
Над Дніпровським районом Дніпропетровської області сили ППО знищили ворожу ракету.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
“Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте. Над Дніпровським районом збили ворожу ракету”, – повідомив Лисак.
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