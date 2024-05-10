Суспільство

У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету

10 Травня 2024 17:17
ппо
Ілюстративне фото / Reuters

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області сили ППО знищили ворожу ракету.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

“Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте. Над Дніпровським районом збили ворожу ракету”, – повідомив Лисак.


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