У найближчі дві доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощі

У вівторок, 22 листопада, в східній частині, у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях, а також у Криму очікуються дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

На решті територій без опадів, лише вночі в північних і центральних областях мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень в Одеській і Миколаївській областях до 6° тепла.

У всій країні, крім півдня і сходу, на дорогах місцями ожеледиця, вночі в західних областях подекуди туман.

Вітер північно-західний із переходом у південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вночі 22 листопада мокрий сніг і дощ, слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

У середу, 23 листопада, вночі в східних, удень – у західних, подекуди також у північних і центральних областях дощ, на заході та півночі з мокрим снігом. На решті територій без опадів.

На дорогах, окрім півдня, на дорогах місцями ожеледиця, на Правобережжі вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, у східних областях західний, 5-10 м/с.

Температура вночі в більшості західних, північних і центральних областей 2-7° морозу, на решті територій близько 0°, на крайньому півдні 1-6° тепла. Вдень у більшості західних і північних областей від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 8-13°, на решті територій 2-7° тепла.

У Києві вночі без опадів, удень подекуди невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.