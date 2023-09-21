У Нагірному Карабаху вбили заступника командира “миротворців” РФ

20 вересня під час обстрілу російських військових у Нагірному Карабаху помер заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ, капітан Іван Ковган. За даними ЗМІ, всього загинуло від 4 до 8 російських «миротворців».

Як зазначається, він був заступником командувача «миротворчих сил» РФ у Нагорному Карабаху з військово-політичної роботи.

Напередодні Міноборони Росії заявило, що у районі населеного пункту Джанятаг (Чанкатах) під обстріл потрапив автомобіль із російськими військовими. Машину обстріляли зі стрілецької зброї, коли ті поверталися зі спостережного посту “миротворчого контингенту» РФ.

Унаслідок обстрілу російські солдати, які перебували в автомобілі, загинули. Скільки саме росіян загинуло, не уточнюється.