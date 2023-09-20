У Нагірному Карабаху домовилися про припинення вогню. Вірменські сили складають зброю

У Нагірному Карабаху домовилися про припинення вогню. Вірменські сили та інші формування складають зброю.

Про це йдеться в заяві інформаційного центру невизнаної республіки, цитує «Эхо Кавказа».

«Протягом двох днів запеклих боїв підрозділи «Збройних Сил Арцаха» героїчно оборонялися від супротивника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат», — вказано там.

У заяві наголошується, що сторона невизнаного Карабаху також має втрати та поранених, а на деяких ділянках силам Азербайджану вдалося прорватися до їхніх бойових позицій, взяти під свій контроль низку висот і стратегічних вузлів доріг.

У зв’язку з цим влада Карабаху «приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню», зазначила російська служба BBC.

Бойові дії, згідно з домовленостями, мають бути припинені вже сьогодні, 20 вересня. Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаху і виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Питання з азербайджанською стороною про забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуть на зустрічі в місті Євлах 21 вересня.