Політика

У Нагірному Карабаху домовилися про припинення вогню. Вірменські сили складають зброю

20 Вересня 2023 12:37
читать на русском →
карабах

У Нагірному Карабаху домовилися про припинення вогню. Вірменські сили та інші формування складають зброю.

Про це йдеться в заяві інформаційного центру невизнаної республіки, цитує «Эхо Кавказа».

«Протягом двох днів запеклих боїв підрозділи «Збройних Сил Арцаха» героїчно оборонялися від супротивника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат», — вказано там.

У заяві наголошується, що сторона невизнаного Карабаху також має втрати та поранених, а на деяких ділянках силам Азербайджану вдалося прорватися до їхніх бойових позицій, взяти під свій контроль низку висот і стратегічних вузлів доріг.

У зв’язку з цим влада Карабаху «приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню», зазначила російська служба BBC.

Бойові дії, згідно з домовленостями, мають бути припинені вже сьогодні, 20 вересня. Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаху і виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Питання з азербайджанською стороною про забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуть на зустрічі в місті Євлах 21 вересня.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Вересня 2023 14:26

Рада схвалила вето Зеленського та виправила закон про відновлення декларування
20 Вересня 2023 14:47

В Укренерго проходять обшуки
20 Вересня 2023 13:58

Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп’янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери
20 Вересня 2023 13:27

Депутати у першому читанні підтримали виділення додаткових 328,5 млрд гривень на оборону
20 Вересня 2023 12:37

У Нагірному Карабаху домовилися про припинення вогню. Вірменські сили складають зброю
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
усі думки