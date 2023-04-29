Суспільство

У “Нафтогазі” розповіли, чи зміниться ціна на газ для населення

29 Квітня 2023 18:05
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газ, ціна

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

26 квітня 2023 року, в межах підготовки до наступного опалювального сезону 2023/2024, НАК «Нафтогаз України» вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупила 1,6 млн куб. м природного газу в приватних українських видобувників.

Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.


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